鹽是生活中不可或缺的調味品，成分為「氯化鈉（NaCl）」，攝取過量會影響健康。營養師蘇祺媛列出各種高鈉食物，其中一般常吃的油麵、水餃皮、吐司、滷蛋、茶葉蛋都上榜，第一名「梅乾菜」每100克鈉含量高達11555毫克，相當驚人。

蘇祺媛在IG發文指出，鈉可維持體內酸鹼平、控制肌肉敏感性、維持細胞內外正常滲透壓；攝取過量則會導致水腫、增加尿鈣流失、高血壓、腎結石及骨質疏鬆。

蘇祺媛列出一般常見的高鈉食物（以100克計算），澱粉類包括麵線（2874毫克）、油麵（712毫克）、水餃皮（629毫克）、燒餅（458毫克）、吐司（443毫克）。

蔬菜類則以醃製為主，鈉含量全都在1000毫克以上，第一名梅乾菜（11555毫克）最驚人，其他蘿蔔乾（3690毫克）、榨菜（2790毫克）、酸菜（1447毫克）鈉含量也相當高。

高鈉的肉類以加工食品為主，包括臘肉（3220毫克）、肉鬆（1761毫克）、牛肉乾（1537毫克）、火腿（1200毫克）、香腸（1026毫克）。

蛋類則有鹹鴨蛋（2068毫克）、滷蛋（1607毫克）、皮蛋（676毫克）、茶葉蛋（458毫克）。

國健署建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克），每日鈉的總攝取量，等於天然食物中的鈉含量加上加工食品與人工調味品中的鈉含量，一旦攝取過多就會影響健康。