新北市中和區2歲男童恩恩去年4月染疫過世，恩恩爸指控救護車81分鐘後才抵達，延誤就醫害死兒，提告新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清、消防局救災救護指揮中心主任李宇松過失致死、廢弛職務釀成災害等罪，新北地檢署調查後認定罪嫌不足，上月24日予以不起訴。對此，恩恩爸將委請律師聲請再議。

恩恩爸委任律師王妙華表示，檢方偵查程序均以「證人」身分傳喚恩恩爸，但依據刑事訴訟法，證人無權請律師陪同出庭，僅能被動回答提問，造成恩恩爸沒有機會委請律師向檢方完整陳述法律主張。

王妙華說，恩恩爸不是本案初始告訴人，但檢方上月10日將恩恩爸列入告訴人後，恩恩爸有權委任律師作為告訴代理人，但檢方卻逕自結案，沒有給予恩恩爸委任代理人機會，違法剝奪訴訟程序利益，因此恩恩爸迫於刑事程序規定，必須聲請再議。

恩恩爸表示，不起訴處分書以分層負責為由，認定侯友宜等官員不是第一線執勤人員，讓官員得以卸責，讓他十分失望，他強調，監察院公布報告已明確確定市府有重大疏失，但市府至今未承認錯誤，消極態度令人心寒，因此決定聲請刑事再議，使刑事偵查程序與正在進行中的國賠訴訟併進，希望市府不要再閃躲卸責。