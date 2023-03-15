32歲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）近日為了世界棒球經典賽（WBC）被獲派組成「經典女孩」，表現出色，一路紅到日本，還有網友認為她人氣和討論度勝過林襄。今(15日)週刊報導，考量到年紀當啦啦隊或許不是長久之計，峮峮私下正打算離開啦啦隊轉戰當正式藝人，更有人指她已無心在啦啦隊工作。對此，峮峮否認，更哭笑不得表示自己還有參加春訓，傳聞都是無稽之談。

峮峮過去因節目《大學生了沒》出道，後來加入中信兄弟隊之Passion Sisters啦啦隊，2020年她傳出與「小鬼」黃鴻升交往，兩人本來選擇不公開，但同年9月小鬼驟逝，峮峮才發文承認戀情。近年啦啦隊女神當道，峮峮也在臉書累積了71萬粉絲，IG更有超過90萬人追蹤。

峮峮已否認要離開啦啦隊。（圖／中時資料照片）

峮峮去年底傳出有新歡，對象是拍攝電影《那些年》走紅的柯震東，兩人第一時間否認，近日有網友發現，峮峮和柯震東一前一後曬出超級瑪莉中的星星燈擺飾，疑似隔空認愛，柯震東意有所指寫下：「今晚有星星陪伴」，峮峮也同步曬出星星燈的照片。

對此，峮峮第一時間透過經紀人否認，表示去遊樂園買的兩顆星星燈都在她家，最近就是把重心放在工作，峮峮本人也哭笑不得在IG否認：「難道全世界有星星的，都是我的寶貝？」今據《鏡週刊》報導，峮峮傳出有意離開啦啦隊，加入柯震東旗下的「禾豐九路」改當演員，但外界質疑「禾豐九路」目前旗下藝人的風格跟峮峮差很大，峮峮也否認要辭退啦啦隊工作：「沒啦，我還有去參加春訓欸！」