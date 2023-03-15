南高屏地區社會工作專業人員公布入圍獎項，屏東家扶有4名社工師榜上有名，社工年資31年的社工督導張延蕙，入圍最佳督導獎；資歷19年的資深社工師李佳瑤獲112年度衛福部表揚績優社工，將於3月29日受獎；資歷16年的資深社工師涂雪貞入圍福利服務類獎；社工年資10年的資深社工師李婕入圍保護服務類獎。

張延蕙第一份工作即在屏東家扶任職社工，31年來從事過經濟扶助、寄養及兒少保護服務等，曾在恒春服務處駐點4年，任職社工督導19年。她的先生為軍職，長女出生時，先生尚在外島服務，即使大腹便便仍忙碌於發放扶助金和物資，當夜即被推入產房生下長女，還好同事半夜趕至醫院陪產。

她負責過的經濟扶助個案都已成年，也常常收到孩子們結婚的喜餅，有受助孩子向張延蕙說，「妳是我生命中很重要的人」，她坦言，這句話讓她很感動，這就是身為社工的價值與意義。

李佳瑤是屏東媳婦，在家扶擔任過經濟扶助及寄養服務，由於住處離家扶近，若有夜間緊急安置個案，她總是自願留下處理安置事情。她說，助人是源自於自己與生俱來的使命，因父母樂善好施，當屏東家扶有義賣活動，他們總是不辭辛苦從台中南下屏東協助擺攤。

有了2個寶寶的她，也常帶著孩子參加家扶義賣及兒童保護宣導，讓孩子從小即接觸助人工作，可說是一人當社工，三代齊服務的概念。

涂雪貞社工資歷16年，育有3個男孩的她從事經濟扶助及寄養服務，印象深刻的是帶一名患過動症的孩子就診，孩子不願坐上機車，不斷對她拳打腳踢，在完成孩子心理衡鑑後，更把醫生開出的診斷書給吃掉，理智線快斷的涂想著這名孩子辛苦的生命，即調整好情緒，穩定陪伴孩子平復下來。

5年前再懷第二胎為雙胞胎，大家大讚她的勇氣，涂雪貞笑說這是從事社工後給她的力量，沒有什麼孩子的事可以難倒她了。

仍然單身的李婕曾在恆春服務4年，轉兒少保護服務工作6年。有著不放棄精神的她表示，曾服務一名長期安置的女孩，短短15年的人生，有三分之二時間都是在安置機構中度過，父母生活不穩定，還經常進出監獄，孩子期待能與父母團圓總是落空。

有天她向李婕說：「我已經學會不去期待，這樣我就不會失望。」看見女孩當時笑容的背後有著痛及失落，最後帶著不放棄精神終於聯繫上女孩姑姑，努力一年後，順利結束安置，由姑姑接回家中照顧，找到自己歸處。

女孩離開家扶前，叫了李婕一聲「乾媽」，因為李婕是一路陪伴她、相信她，且不放棄她的社工。她說，雖為單身，但我已是很多受孩子的社工媽媽。