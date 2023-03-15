「警察來了！」 4毒蟲跳樓逃1人摔斷腿

中正一警方日前前往廈門街某民宅2樓查緝毒品，逮捕42歲李姓藥頭，警方攻堅破門時，27歲周姓毒蟲與另9人疑似在內吸毒，聽到聲響4人選擇從2樓跳下，周掉在遮雨棚後突然腳滑，落地摔斷大腿，後被送醫救治，警方共起獲市價50餘萬元的各式毒品。

中正一警方日前追查車手集團時，發現綽號「水哥」的李男，疑似經營販毒集團並在轄內流竄，經連月追查，日前逮捕李嫌，再前往李位在廈門街的據點搜查。

警方破門時，周姓、林姓等10名毒蟲，疑似在裡面交易、吸毒，一聽到響動立刻鳥獸散去，其中2人當場被逮、4人跑到5樓樓頂，周等人則從窗戶跳下企圖逃走。

4人後來掉到遮雨棚上，但周一時腳滑最後摔斷大腿，與另名樂姓毒蟲一起被送醫，經包紮治療後已無大礙。

警方現場查扣安非他命、海洛因、大麻、毒咖啡等各式毒品近50包，市價50餘萬，另有電子磅秤及吸食器等證物，巧合的是帶隊的李姓偵查小隊長，與主嫌同名同姓，小隊長的綽號也是「水哥」，警方偵訊後，依毒品罪嫌將眾人送辦。

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