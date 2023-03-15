一名6歲女童長期受林姓繼父虐待，不但每天只能吃一口飯，還從幼稚園大班起，每天遭繼父拿愛的小手打得遍體麟傷，甚至掐脖高舉險些窒息，導致女童將近6歲時僅有13.5公斤，整個人像一具骷髏，女童在飢餓下被迫翻找垃圾桶尋找剩食充飢，直到上小學時，女童因長期翻找食物及全身是傷被校方發現通報，整件事才爆發，女童外公指證，她的父母有錢買最新IPHONE，卻不給小孩吃飯，一審林男被判刑4年2月，高分院審理後，認定女童長期受虐，維持一審刑度。

根據判決書，林男自107年10月20日起與女童母親開始同居、並由他負責照顧生活起居，但他竟然不顧女童當時僅有5歲，不但限制她一餐只能吃一口飯，之導致女童長期處於飢餓狀態，被通報時僅13.5公斤。

女童因長期飢餓難耐，以致在外偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩下食物，林男甚至經常徒手拿「愛的小手」毆打女童成傷，導致全身傷痕累累，直到上國小一年級時，校方發現女童身上有傷痕，體瘦如材，且經常乞食、偷食物，經通報社會局後，才發現女童長期受到家暴，並進行緊急安置。

女童向法官控訴，從跟爸爸一起住開始，吃飯不能吃飽，只吃一口就會收掉，並禁止摸湯匙跟飯，只要伸手拿食物，他們就打我，有時用棍子，有時用手打，他們會把食物收到最高的位置讓她拿不到，所以她很飢餓，經常半夜不睡覺偷吃餅乾，連冰的飯冰的菜都偷著吃，而且因為肚子很餓走路會搖晃會想睡覺，爸爸從幼稚園大班開始，每天都會打我。

林男在審理時否認有何凌虐或傷害女童犯行，辯稱因經濟狀況不佳，孩子才會挨餓營養不良，且拿「愛的小手」只有打她小腿，我掐她脖子也只是輕輕含著沒出力，她身上傷痕、疤痕不是他造成的，不知怎麼來的。

但女童外公卻證稱，他看到小孩瘦到剩骷髏頭相當不忍，他們夫妻倆有在打零工，經濟狀況並非不好，不但都有機車，還拿最新款的iPhone手機，看起來過的還不錯。

一審法官審酌林男身為女童繼父，竟未能善盡保護教養之責，反而長年凌虐女童，除使女童受有身體傷害、遭掐頸時深感窒息恐懼，更使她長期處於飢餓狀態而承受巨大身體痛苦，並因不堪飢餓而需以偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食之方式維生，嚴重影響其身心發展。依妨害幼童發展罪，處4年2月徒刑。

但林男不服上訴，高雄高分院認定女童安置前瘦到像「骷髏頭」，宣判維持一審4年2月刑度，可上訴。