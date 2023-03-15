美國2月CPI符合預期，美股回穩，台股今（15日）以15425.99點開出，上漲超過120點，台積電強拉5元，觸及515元，航運股長榮宣布要發70元現金股利，刺激股價上漲，股價漲逾4%，觸及179元。

美國周二公告2月消費者物價指數（CPI）的數字，年增率6.4%、月增率0.4%，加上扣除能源及食品的核心CPI也符合市場預期，美股四大指數聞訊大漲，一掃連日的陰霾。

道瓊上漲336.26點（或1.06%）至32155.40點，那斯達克指數勁揚239.31點（或2.14%）至11428.15點，標普500指數漲63.53點（或1.65%）至3919.29點，費城半導體上揚88.44點（或3.03%）至3010.15點。

台股周二受到矽谷銀行倒閉產生的連鎖效應衝擊，金融股與航空股都遭到提款，收在15360.42點，下跌200.07點，三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超317.35億。其中，自營商賣超60.12億，投信買超27.3億，外資及陸資賣超284.53億。