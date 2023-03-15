港壽街日前發生一起車禍，警方查出涉案全是詐騙成員，警方將涉案人員帶回。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄前鎮區11日發生一起不單純車禍，警方調查，1輛白色租賃轎車與另1輛白色賓士車疑追逐，一路到港壽街前，白色租賃車遭碰撞後失控撞上路口民宅，接著，幾名男子就從白色賓士下車，意圖想開門，更擊破車窗拿走牛皮紙袋。檢警查出，原來雙方都是詐騙集團成員，以為對方要「黑吃黑」，才一路追逐，直到發生車禍事情才曝光。

事情發生在11日下午1時10分許，警方獲報港壽街一處民宅前遭1輛白色租賃車撞擊，該車21歲顏姓駕駛、20歲曾姓乘客與張姓少年共3人送往小港醫院就治。另1輛白色賓士車經查為30歲的黃姓男子等4人肇事後往小港方向逃逸。

一開始受傷的3人口風都很緊，不願吐露實情，經專案小組深入追查，原來3人是詐騙集團成員，當天張姓少年車手以假投資名義，剛於附近公園從不知情的70歲李姓被害人那騙走100萬元，裝在牛皮紙袋中，不過，上手車手頭同時指揮2組互不認識的收水手至案發地附近等待車手，賓士車準備收水、租賃車準備載運該車手到雲林。

不過該名少年車手取款後卻是進了白色租賃車，導致賓士車黃嫌等人誤認張姓少年要「黑吃黑」才敲車窗，白色租賃車顏姓駕駛受到驚嚇急忙駛離，進而導致後續2車追逐甚至衝撞民宅。

專案小組於13日10時許至宜蘭縣羅東鎮順利查獲30歲黃嫌、21歲李嫌及陳、謝2名少年到案，並查扣1輛白色賓士車、11枝手機、1張假投資公司的工作證、贓款新臺幣4萬7100元等證物，全案於警詢後將黃嫌等4名及張姓少年等3名，共7人依刑法詐欺、公共危險、傷害、毀損等罪嫌分別移請高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦、審理，黃、李2嫌經檢察官複訊後聲請羈押，專案小組將持續向上溯源。