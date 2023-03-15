大陸71歲名導張紀中曾執導《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等作品，近日，有網友在社交平台上曬出張紀中現身某養護中心的照片，獨自一人前去花高價打養護針，消息一出，立即引起網友的熱議，張紀中的身體狀況以及養護針的效用成為了大家熱議焦點。

張紀中被網友捕捉到打扮低調隨意，已經71歲的他身形發福明顯，臉上皺紋深邃，頭髮花白在人群中顯得格外搶眼。他身旁沒有妻子杜星霖與助理的陪伴，獨自與工作人員進行各種注意事項的交談。

從畫面中可以看到，張紀中起身時動作有些艱難，需要一隻手撐著凳子才能夠站起來，看來十分用力，不免讓人擔心他的身體狀況。據網友透露，張紀中所打的「生命養護針」一共需要打3針，而每一針的價格為19萬元(換算台幣約84萬)，也就是說一個療程下來需要57萬元(換算台幣約250萬)。這種針主要是修補基因和體細胞，減緩身體衰老。

消息曝出後，不少網友感到嘖嘖稱奇，紛紛討論起養護針的效用：「真有這返老還童的藥？」、「如果真的對生命有益，這錢有人願意花。」、「打完了喝酒確實能多喝一點，並且喝完沒那麼難受」、「如果真的對生命有益，這錢有人願意花。」、「幹細胞就是萬能修復細胞啊，效果好不好要看打進去存活率如何了。」