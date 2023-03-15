這個3月不平靜，台灣首席吠陀占星師李靜唯表示，3月10日矽谷銀行倒閉，彷彿是火星在金牛座的臨別秋波，全球股市幾乎一面倒，股民最擔心的就是美國銀行倒閉潮導致金融危機的骨牌效應，接下來3月12日金星又進入牡羊座與羅喉合相同時被計都土星兩大凶星映射，這段時間更要注意金融市場劇烈的起伏，可能還會有其他更知名的銀行體系面臨崩盤，或再度引爆中美強國之間貿易衝突的危機。

李靜唯指出，3月13日火星終於離開金牛進入雙子座，全球所有跟交通工具，民生物資，人際溝通障礙以及無線網路相關的問題將會出現各種意外狀況，雖然新冠病毒漸漸不再構成威脅，但火星在雙子大約兩個月，這段時間健康方面還是要特別注意肺部，呼吸系統及神經系統等疾病再度反撲，包括人類與動物的流感或接種疫苗後遺症不斷出現。以下是李靜唯提醒在3月底前有5星座需特別注意。

吠陀占星星座對照表。（中時新聞網）

▍正財方面：

●金牛座（5／15－6／14）

火星入財帛，會有意想不到的大筆開銷讓你捉襟見肘，尤其是花在子女或情人身上，也可能是家庭支出暴漲，建議金牛做好財務控管量入為出。

●貴人星座：射手座（1／15－2／14）

▍偏財方面：

●獅子座（8／15－9／14）

火星入11宮，容易因金融投資而大破財，或是親友跟你借錢不還導致資金緊迫，總之這段時間投資宜十分謹慎，明哲保身，要學會「拒絕」的藝術！

●貴人星座：巨蟹座（7／15－8／14）

▍事業方面：

處女座（9／15－10／14）

火星入事業宮，工作可能會有意外的失誤或跟長官及年長同事發生衝突，工作也可能會有突然的調動，總之保持一顆平和的心去面對挑戰才是最重要的。

●貴人星座：天蠍座（11／15－12／14）

▍感情方面：

●射手座（1／15－2／14）

火星入夫妻宮，經常跟另一半爆發激烈衝突，可能會因為工作及財務壓力讓雙方感情日漸消磨，建議射手座保持同理心，多包容及接受伴侶情緒的起伏，或是適度保持聚少離多也是不錯的方法。

●貴人星座：雙魚座（3／15－4／14）

▍健康方面：

●天蠍座（11／15－12／14）

火星正坐身體宮位，注意意外血光、貧血、頭痛、精神衰弱及呼吸系統問題，或是手臂傷害、50肩、脊椎等舊疾復發，建議天蠍座多練習打坐冥想，或是赤腳踩草地接地氣，讓長期在辦公室過勞的身軀獲得大地及陽光的滋養。

●貴人星座：處女座（9／15－10／14）