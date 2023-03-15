好用的家電能節省很多時間，但也有不少地雷產品，一名網友近日好奇什麼家電是買回家後卻不好用，後悔浪費錢的，吸引大家討論，許多網友認為麵包機、掃地機器人買了最後悔，前者用不到幾次，後者對家裡雜物多的人來說不實用。

原PO日前在PTT詢問「買過最後悔的家電是什麼？」，表示近日想添購家電但預算有限，不能什麼都買，好奇大家有買過什麼家電是沒用過幾次，或是不好用，避免踩雷。

文一PO出後，釣出不少人分享自己買過最後悔的家電，其中最多人提到的是「麵包機」及「掃地機器人」，表示「麵包機……老婆已經好幾年沒做麵包了」、「掃地機對家裡東西多的人來說，垃圾」、「麵包機+1，我買壓吐司那個 用沒幾次」、「麵包機，材料一堆不如去買一條吃」、「掃地機器人買三台，結果老婆都找清潔公司來掃」、「掃地機器人，住大樓空間不大，自己掃比較快」。

其他還有掛燙機、電烤盤、氣炸鍋等，也有人覺得不好用，「掛燙機，我襯衫沒幾件，用兩次就躺在那」、「電烤盤火力太弱，只用過一次」、「手提式迷你吸塵器，有夠騙錢，什麼毛都吸不起來」、「氣炸鍋用了幾次，後來沒人想洗就不用」、「烘被機，買來只用過一次」。