女星何如芸2003年與花蓮美侖飯店董事王敏錡結婚，生下兩個兒子，2019年爆出婚變，去年9月終於離婚成功。最近她在《婚姻結業式2》有離婚還婚戒的橋段，戲如人生的她，昨(14日)晚間首度發文分享真實還婚戒當下的心情，她坦言那瞬間自己意外的冷靜，10幾年的感情一秒鐘被關閉，自己也沒有想哭的感覺，笑說：「如果不是有2個小孩，我幾乎要忘記我嫁過人。」

何如芸先前因為離婚和前夫撕破臉，指控前夫和別的女人過從甚密，王敏錡則發聲明表示關於何如芸的說法絕非真實，還有王敏錡好友出來發聲，稱何如芸開口要1億台幣贍養費，每月還要給她30萬生活費；對此，何如芸經紀人回應，過去沒聽說過兩人生活細節，但因已進入訴訟階段，有任何疑問「請去問律師」。

何如芸發文。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

去年9月，何如芸發文向律師道謝，正式宣布恢復單身狀態，「從今爾後，我是自由的何小姐，2個孩子永遠的媽媽，願，各自安好」，引來大批圈內友人留言道賀。昨晚她發文分享當時將婚戒還給前夫的心情，朋友好奇問她是不是還了婚戒就不會再哭了？她承認，朋友追問：「但，10幾年的感情，感慨、傷心，都沒有？」何如芸回應真的不會，若不是有孩子，幾乎忘了有過這段婚姻。

朋友再追問：「那那個按鈕是馬上按下去就關嗎？還是要按很久才按下去？」何如芸回答：「其實前面已經慢慢在關了，還完戒指爆哭完之後，真的再也無感，現在叫我哭也哭不出來。」並表示整個過程其實是經歷了3年半的淡出，她也不記得當時說了什麼，「我最後一次很仔細端詳對方的臉，然後就完全delete掉，像刪除電腦檔案一般，完全不剩了」，她最後祝大家白色情人節快樂，「沒有遺憾的心，才能正確的往前走」。