今年高中職應屆畢業生正面臨大學選填志願問題，《大學問》網站今天表示，考生若想進入未來職缺最多的熱門產業，可以鎖定工程學群、資訊學群、管理學群、外語學群、財經學群及醫藥衛生學群等相關科系。

高中生考大學選填志願，通常會考慮4大因素，包括：「未來就業前景」、「個人興趣」、「地點」、「學費」。

以就業前景做為選擇大學的考量，可以參考國發會提出的「2030年整體人力需求推估」作為依據。國發會預估2030年台灣人才需求從1234.4萬人提升為1302.5萬人，增加68.1萬人中階技術人才職缺，也就是實作型人才。

國發會報告指出，2030年國內產業六大人力需求，為資料科學家、資訊安全分析、AI工程師、機器人工程師以及醫療照護等領域，其中人才需求最大的是具備實作和實務的中階技術人才，長期以來這些職缺多半瞄準科大畢業生。

《大學問》網站執行長魏佳卉指出，正在選擇未來方向的高中職學生，若想進入未來職缺最多的熱門產業，魏佳卉建議可以鎖定工程學群、資訊學群、管理學群、外語學群、財經學群及醫藥衛生學群等相關科系。

魏佳卉表示，國內智慧製造、資通訊、半導體等相關產業，不斷擴充產能，需要大量人才投入，因此企業提早與大學產學合作，包括提供高額獎學金及實習津貼。例如DRAM大廠南亞科與龍華科大、亞東科大、台北城市科大合作，提供實習薪資、全額學雜費補助獎學金、留任獎學金。

日月光半導體與明新科大、健行科大、中國科大合作，提供參與相關實習計畫的同學，除了學雜費補助和實習薪資還有未來就業的留任獎金；台達電則與北科大、台科大、勤益科大、萬能科大及南台科大有各種人才合作培育實習及留任計畫，實習月薪3萬5000元起。