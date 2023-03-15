台灣2003年爆發SARS疫情，台大醫院婦產科醫師施景中表示，SARS爆發滿20年，當年台大醫院面臨建院以來首次封院，許多醫療人員和病患因此失去寶貴性命，更有不少店家拒絕醫護人員消費，他送女兒上幼兒園也不敢讓其他家長知道他是醫師，深怕女兒沒學校可念，直到隔年正式宣告SARS疫情結束他才鬆口氣，他說他永遠記得當時澎湃悸動的心情。

施景中今（15）日凌晨於個人臉書指出，2003年的今天，是台大醫院診斷出全台第一例SARS，收治病人的加護病房在他工作樓層的樓下，天天都有疑似病例轉送到台大急診，他們的產房又在急診室正上方。

施景中表示，當時上班幾乎是每幾天就會聽到好友或同事，在門診接觸可疑病例，來不及和家人當面打招呼，直接從門診送入檢疫病房，與世隔離兩周。到了6月，台大面臨封院，這是1895年建院以來首次封院，封院的公文他到現在都還留著。

施景中回憶，他每天戴N95口罩上下班，連在值班室小睡也不敢拿下，只有吃飯才能脫口罩，所有同事都要分批用餐，科部會議和教學活動也停止。他說，婦產科是二線科，說不上危險，但還是有疑似染SARS的孕婦送來治療。

施景中說，醫療工作同仁在第一線作戰，和平醫院有醫護陣亡或留下後遺症，甚至在隔離中和至親生離死別無法送行；榮總商圈也有餐廳貼「禁止醫療人員進入」的公告，他的胸腔科醫師朋友在外租房，也遭房東連夜趕走。

施景中表示，當時送女兒到幼兒園上課，聽到其他家長對園長說，不要讓醫療人員的小孩接近她的孩子，「我不敢反駁、不敢開口，怕別的家長知道我是醫師，我女兒就沒學校念了。」他感慨一場噩夢奪走許多醫療人員和病患的寶貴生命，他永遠記得隔年（2004年）看著最後一個染SARS的病患康復，宣告SARS正式結束，「我那時澎湃悸動的心情。」