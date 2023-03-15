籌碼面上，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2013口至8195口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少3174口至7596口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少581口至5922口。

永豐期貨分析指出，整體來看，台股連三日收在月線之下，上檔壓力漸形成，建議投資人謹慎為宜，而後續將關注將公布的CPI數據，大盤波動恐加劇，不排除短線續探低的可能。