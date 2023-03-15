籌碼面上，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2013口至8195口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少3174口至7596口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少581口至5922口。
永豐期貨分析指出，整體來看，台股連三日收在月線之下，上檔壓力漸形成，建議投資人謹慎為宜，而後續將關注將公布的CPI數據，大盤波動恐加劇，不排除短線續探低的可能。
矽谷銀行倒閉引發對新一輪金融危機的擔憂，恐慌指數VIX自去年10月以來首次觸及30高位，但市場期待聯準會(Fed)可能因而緩下升息腳步，美股四大指數收揚，今日台指期開漲0.8%、電子期開漲1%、金融期開漲0.6%。預期台股上漲力道有限，短線應於區間內震盪。
籌碼面上，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2013口至8195口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少3174口至7596口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少581口至5922口。
永豐期貨分析指出，整體來看，台股連三日收在月線之下，上檔壓力漸形成，建議投資人謹慎為宜，而後續將關注將公布的CPI數據，大盤波動恐加劇，不排除短線續探低的可能。
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