一名外送員日前在等餐時買了一份和顧客相同的QQ蛋（地瓜球），送到顧客家時馬上通知對方，並吃一口自己的QQ蛋，後來顧客開門時發現他嘴裡的QQ蛋，表情相當訝異，他趕緊解釋是自己買的；其他網友笑說「有這麼餓嗎」、「外送員其實很懂吃的，看到客戶的東西，常常都會想多買一份」。

「真尷尬！」該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，他日前幫一名客人外送QQ蛋，在等餐過程中自己也買了一份，後來送到顧客家時，他馬上通知對方到了，同時間也隨手插了一顆自己買的QQ蛋吃，沒想到顧客開門的一瞬間撞見他正在吃QQ蛋，表情相當訝異。

外送員在等客人取餐時吃一口自己的QQ蛋，後來顧客開門時發現他嘴裡的QQ蛋，表情相當訝異，他趕緊解釋是自己買的。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員在等顧客來領餐時，吃了一口自己買的QQ蛋，沒想到顧客來領餐時發現他口中有QQ蛋，讓他趕緊向對方解釋是自己買的；他後來將此事分享出來，笑說「她訝異的看著我吃QQ蛋，我還得跟他解釋這是我買的。」

其他網友留言「結果發現剛剛根本沒買QQ蛋」、「無法抵擋QQ蛋的美味」、「真的很容易跟著客人買一樣的東西吃」、「客人os：現在偷吃的這麼大膽？叫我出來取餐還吃給我看」、「你給客人吃一口你的蛋蛋，才能證明口味不同」、有這麼餓嗎「該死，突然好想吃哦」、「下次一次串三顆吃給他看」、「幫客人試毒，五星好評」、「最好的方法，空箱的時候在吃，手上沒單的時候吃比較安全，解釋客人不一定聽」。