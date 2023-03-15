台中一名中華隊的死忠粉絲60歲王姓婦人疑因3月12日中華隊對上古巴隊輸球太過沮喪，準備騎機車要回家時，一時分神不慎導致鑰匙掉到水溝內，求助無門下只能請警方幫忙，場內在舉行棒球比賽，場外舉行一場勾鑰匙比賽，所幸最後順利將鑰匙勾出，讓王姓婦人心情不至於更糟糕，也能順利返家。
第五分局文昌派出所所長林澤聰12日奉命支援2023世界棒球經典賽球場周邊安全維護工作，突然一名年約60歲左右的王姓婦人急急忙忙衝過來請求協助，原來是因為當天中華隊輸給古巴隊，王婦心情沮喪，準備騎機車回家時，突然又想到今天比賽結果，心情太難過，一時分神不慎手滑，將鑰匙掉到僅有10公分不到大小的水溝孔，鑰匙硬生生直接入洞，王婦看到傻眼不知所措，剛好看到附近有警方在場，只能請求幫忙。
林澤聰聽到後二話不說前往幫忙，由於鑰匙掉落位置並無水溝孔蓋，無法人工打開，只能使用吊掛方式勾起鑰匙串，且周遭並無合適工具，便請球場工作人員將鐵絲帶來，合力展開一場勾鑰匙的場外賽，在眾人和球場工作人員努力輪番上陣下，最終將鑰匙順利勾出，王婦看見鑰匙被勾出來後非常開心並和警方合影，感謝警方幫忙。
第五分局分局長陳松寅對於林所長能以同理心、積極為民服務，化解民眾危機，讓民眾有安心的感覺，樹立警察良好的形象表示嘉許。
並期勉全體同仁繼續表現為民服務的熱忱，提供市民一個安居樂業的環境，以彰顯警察正面形象與符合社會民眾之期待。
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