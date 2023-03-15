王姓婦人疑因中華隊輸球太過沮喪，準備騎機車要回家時，一時分神不慎導致鑰匙掉到水溝內，求助無門下只能請警方幫忙。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

60歲王姓婦人一時分神不慎導致鑰匙掉到水溝內，由於鑰匙掉落位置並無水溝孔蓋，無法人工打開，警方和球場工作人員以鐵絲和吊掛方式勾起鑰匙串最終將鑰匙順利勾出。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

王婦看見鑰匙被勾出來後非常開心並和警方合影，感謝警方幫忙。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名中華隊的死忠粉絲60歲王姓婦人疑因3月12日中華隊對上古巴隊輸球太過沮喪，準備騎機車要回家時，一時分神不慎導致鑰匙掉到水溝內，求助無門下只能請警方幫忙，場內在舉行棒球比賽，場外舉行一場勾鑰匙比賽，所幸最後順利將鑰匙勾出，讓王姓婦人心情不至於更糟糕，也能順利返家。

第五分局文昌派出所所長林澤聰12日奉命支援2023世界棒球經典賽球場周邊安全維護工作，突然一名年約60歲左右的王姓婦人急急忙忙衝過來請求協助，原來是因為當天中華隊輸給古巴隊，王婦心情沮喪，準備騎機車回家時，突然又想到今天比賽結果，心情太難過，一時分神不慎手滑，將鑰匙掉到僅有10公分不到大小的水溝孔，鑰匙硬生生直接入洞，王婦看到傻眼不知所措，剛好看到附近有警方在場，只能請求幫忙。

林澤聰聽到後二話不說前往幫忙，由於鑰匙掉落位置並無水溝孔蓋，無法人工打開，只能使用吊掛方式勾起鑰匙串，且周遭並無合適工具，便請球場工作人員將鐵絲帶來，合力展開一場勾鑰匙的場外賽，在眾人和球場工作人員努力輪番上陣下，最終將鑰匙順利勾出，王婦看見鑰匙被勾出來後非常開心並和警方合影，感謝警方幫忙。

第五分局分局長陳松寅對於林所長能以同理心、積極為民服務，化解民眾危機，讓民眾有安心的感覺，樹立警察良好的形象表示嘉許。

並期勉全體同仁繼續表現為民服務的熱忱，提供市民一個安居樂業的環境，以彰顯警察正面形象與符合社會民眾之期待。