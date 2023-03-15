大陸36歲女星林琳奇出道時就憑著甜美臉蛋與纖細身材受到矚目，過去曾演過《首爾戀歌》、《我的真朋友》、《將夜2》等影視作品，受到不少觀眾喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，13日卻在微博上傳一支影片，透露自己被困在某五星級飯店廁所3個多小時的逃脫過程，讓網友們全傻眼。

林琳奇13日在微博上發出影片，檢舉北京某五星級飯店，透露自己在去年12月29日時在飯店的房間裡工作，工作到一半去上了廁所，因為只是上個廁所就沒帶著手機，沒想到竟遭廁所門反鎖，因此困在廁所內出不來，原本想透過廁所內的救援電話求助，卻發現電話是壞掉的，加上廁所內沒有任何通風設備，讓她相當驚慌也陷入呼吸困難的狀態，即使不斷對外敲門也沒人理會。

後來林琳奇冷靜下來後，利用原本固定捲筒衛生紙的鐵桿敲開門鎖，並套上馬桶的塑膠束帶才成功打開廁所門上的十字鎖，最後花了3小時的時間才自救成功，但向飯店反映後至今過了2個月，飯店方都沒有人主動聯繫她與她協商解決辦法，更沒有人關心她身體是否受到影響，需不需要就醫等等，讓她感到相當氣憤且失望，畢竟一晚房價要3000多人民幣（約新台幣1.3萬元）並不便宜，設備卻相當老舊甚至損害，根本罔顧住客的安全，若是有老人或小孩被困，那後果將不堪設想。

另外，林琳奇也透露自己因此留下後遺症，只要進到密閉空間就會開始緊張，睡夢中也經常夢到自己被關在黑屋中，聽到敲打聲也會被驚醒以為有人跟她一樣被困住。而網友看到後也紛紛留言給予安慰，並譴責飯店的處理態度，在網路上引發熱烈討論。