高雄陳姓婦人的丈夫過世後，依法繼承433萬餘元遺產，沒想到陳婦拿到遺產後竟未報稅，法務部行政執行署高雄分署聯繫兒女要求處理「爛攤子」，沒想到連兒女都聯繫不上在國外陳婦；經過15年追討後，大法庭在2022年12月9日裁定將陳婦百萬元的保險解約，由保險公司給付176萬餘元的稅務。

陳婦的丈夫在2008年過世，留下433萬元的遺產，陳婦也依法繼承此筆遺產，陳婦領完遺產後未如實報遺產稅，遭到高雄國稅局岡山稽徵所追討，但因聯繫不上陳婦，高雄國稅局岡山稽徵所於同年10月將案子移送法務部行政執行署高雄分署。

高雄分署發現，陳婦在2001年出國後就沒再回來，名下也沒有財產，只有數筆設定高額抵押權的土地，但高雄分署也陳婦名下有一筆價值超過百萬元的保單，於是請保險公司處理，但保險公司卻以保單未經要保人解約，聲請無從扣押聲明異議。

高雄分署也多次聯繫陳婦兒女，要求處理這筆「爛攤子」，但兒女都用無法連繫上陳婦推託，讓高雄分署相當頭痛。

陳婦欠稅案原將在2023年7月就滿15年，15年後不得再移送執行，幸好大法庭在2022年12月9日作出裁定，認為執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約，要求保險公司償付解約金。

於是這筆龐大稅務最後由保險公司解約陳婦的保單，高雄分署扣押保單解約金176萬元，才讓這筆留了近15年的爛攤子結束。