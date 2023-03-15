因神韻與日本動畫「七龍珠」反派角色相似，而被戲稱為「魔人普烏」的曼城神鋒哈蘭（Erling Haaland），今（15）日歐冠16強第2回合對陣德甲球隊RB萊比錫，哈蘭在上半場就完成了帽子戲法、個人單場狂進5球，率領曼城以7比0完勝RB萊比錫前進歐冠8強。

兩隊首回合以1比1戰成平手，雙方仍有機會一搏8強門票，不過回到主場作戰的曼城大開殺戒，比賽第18分鐘RB萊比錫球員在自家禁區手球犯規，曼城將12碼罰球操刀權給了哈蘭，最終他也順利踢進，2分鐘後，曼城中場德布勞內（Kevin De Bruyne）遠射擊中球門橫樑後彈回場內，哈蘭以頭槌補進，46分鐘迪亞斯（Ruben Dias）接獲角球頭槌，球又是打中右側門柱反彈後，哈蘭靠著強大機動性再次破門，上半場就寫下了帽子戲法，曼城再由鞏多安（Ilkay Gundogan）進球，半場結束以4比0遙遙領先RB萊比錫。

已將勝果收進一半口袋的曼城，下半場努力替哈蘭製造進球機會，53分鐘曼城角球機會，哈蘭跳得老高試圖頭槌打門，但遭到守門員撲出後，球幸運地回到自己腳上，隨後哈蘭自己再補射，打進單場第4顆球，3分鐘後隊友阿坎吉（Manuel Akanji）射門被撲出，哈蘭又是靠著撿漏拿下單場第5顆進球，有趣的是，哈蘭本場最遠的射門距離是12碼，此時離比賽結束還有30分鐘之多，足以見識哈蘭瘋狂進球效率。

完成封神一戰的哈蘭創下了許多紀錄，成為歐冠歷史上第3位能在一場比賽單場進5球的好手，前2次為2012年梅西（Lionel Messi）及2014年的阿德里亞諾（Luiz Adriano），且已經在英超寫下各種最快場次完成進球紀錄的哈蘭，他在歐冠聯賽25場比賽踢進33顆球，也是賽會史上達成生涯第30球，所花場次最少的球員。