第95屆奧斯卡金像獎正式落幕，電影《媽的多重宇宙》一舉拿下八個獎項成為全場最大贏家，其中女配角獎呼聲最高的《黑豹2：瓦干達萬歲》安琪拉貝瑟(Angela Bassett)，後來也被《媽的多重宇宙》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）擊退，而當對方上台發表感言時，安琪拉貝瑟並未如其他嘉賓起立鼓掌，且表情看起來相當失落，讓她因此遭網友批評「輸不起」。

64歲的安琪拉貝瑟出道多年演出過許多經典作品，且早在她演出曼威電影前就被封為「演技派女王」，曾以《與愛何干》入圍奧斯卡影后，而這次她先是以《黑豹2：瓦干達萬歲》拿下金球獎與評論家選擇獎的最佳女配角，沒想到後續頒發的英國影藝學院電影獎及美國演員工會獎卻分別由《伊尼舍林的女妖》凱莉康登、《媽的多重宇宙》潔美李寇蒂斯拿下，讓她領先地位遭動搖，最終與奧斯卡擦身而過。

然而，當潔美李寇蒂斯上台發表感言鏡頭帶到她時，明顯從表情可感受到她的失落，也未與其他嘉賓一同起立鼓掌，但就是這一舉動讓她遭網友批評「輸不起」、「沒風度」，不過，有許多網友出面緩頰「她當然可以很明顯的為自己沒得獎失望」。

安琪拉貝瑟未獲獎表情明顯失落。(圖／達志影像）

事實上，安琪拉貝瑟光是漫威系列就有《黑豹》、《復仇者聯盟：終局之戰》及《黑豹2：瓦干達萬歲》演技精湛的她，使角色形象深植觀眾心中，因此當她未獲獎時，許多漫威影迷也紛紛替她喊冤，認為影藝學院會員們向來對漫威電影抱有偏見，才因此拖累到安琪拉。