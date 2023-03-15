警方拿著杜賓狗的照片，於附近挨家挨戶詢問，為民眾尋回她的「小命」。（警方提供）

警方拿著杜賓狗的照片，於附近挨家挨戶詢問，為民眾尋回她的「小命」。（警方提供）

梧棲區1名黃姓女子，日前向台中市清水警分局安寧派出所報案，指稱在梧棲區中央路上撿到1隻看似有人飼養的迷你品杜賓狗，黃女稱恰巧於臉書社團上看到有網友發文：「自己的小命(愛犬)走失了，請大家協尋」，想請警方聯繫這該名網友以確認是否為渠所遺失之愛犬。

警方指出，安寧所員警簡浚哲、阮政皓立即趕赴現場了解狀況，這隻毛小孩活蹦亂跳，彷彿看到救星一樣的張大眼睛、搖著尾巴望著員警，警方拿著杜賓狗的照片於附近挨家挨戶詢問；1名路過民眾表示，看起來很像前方不遠處住戶家的愛犬。

警方立即前往該戶詢問及確認，謝姓婦人立即激動的表示，確實是她家的愛犬「LUCKY」，是跟她相伴的「小命」；警方帶著謝婦前往認領時，「LUCKY」見主人前來，欣喜若狂地不停轉動並跳上謝婦的電動輔助車，警方也陪同謝姓婦人安全返家。

謝姓婦人表示，不知道「LUCKY」何時跑出去？住家附近也找不到，擔心「LUCKY」安危，只好PO文請大家幫忙尋找，感謝熱心民眾及警方找回她的小命「LUCKY」，不然一想起「LUCKY」今晚可能要流浪街頭，她會擔心到睡不著覺。

清水警分局安寧派出所長楊邦彥提醒，民眾若家中若有飼養寵物，應避免放養或疏縱，建議繫繩以確保毛小孩安全，若不慎於車水馬龍的道路上逃竄，將會影響犬隻自身安全，亦會影響用路人的行車安全。