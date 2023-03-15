億豐2022年第四季合併營收為68.3億元、年減少6.5%。國際經濟迅速降溫，固定尺寸各大零售商客戶們從上半年的大力回補，翻轉為下半年的調降庫存，外加客製化產能因配合防疫停工，使億豐去年第四季總成長低於期待，營業利益17.3億元、年減少15.5%，且因營業利益下降，連帶使跨國的有效稅率、稅費降低，讓單季歸屬母公司業主之稅後淨利，反成長至14.7億元、年成長2.7%，每股盈餘5.03元。

億豐2022年合併營收為289.5億元、年減少0.3%，若採美金計算、年減少6% YoY。其中，平價「固定尺寸窗簾」年減少10.7%，促成客製窗簾占營收比上升到65%的水準。外加精實生產的效率提升，2022年的毛利率回升到54.9%、年成長0.5個百分點。於營業外損益，對照2021年的新台幣3.3億元匯兌損失，2022年億豐的匯兌利益是6.3億元。歸屬母公司業主之稅後淨利是61.7億元、年成長16.0%；每股稅後盈餘21.07元，除了創下歷史新高，也連續5年成長。

由於全球正歷經罕見的高通膨，需求下降幅度難測，億豐正採多管應變，全新設計的電動風琴簾，已在1月推出，內建窗簾遇阻停、手勢控制等更安全、更智能的電動窗簾，將可吸引潛在消費者。為紓解產能不足，於墨西哥的自建1期廠區，已順利啟動，有助客製化框型百葉窗(Shutters)、百葉簾(Blinds)的產量提升。墨西哥的自建2期廠區，則可於2023下半年完成並投入。而平價的固定尺寸窗簾，直至2023年第1季，各大零售商客戶們仍處庫存調降期。億豐正密切觀察客戶的庫存調整，是否至第二季結束，以積極調整產能。

另外，億豐董事會也通過，每股配發11元現金股利。