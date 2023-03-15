金融股收復部分失地，標普500銀行指數反彈漲2.6%，擺脫前一日創下2020年6月以來最大單日跌幅的慘淡表現。KBW地區銀行股指數上漲2.1%。

美國矽谷銀行（SVB）和Signature Bank接連倒閉引發金融與科技業恐掀起骨牌效應的恐慌，造成美股近幾日來連連重挫。

拜登與其他國家政府都已緊急採取行動，並承諾將全力遏阻危機蔓延，這些努力似乎已經緩解了市場的不安情緒。

根據勞工部公布的消費者物價指數（CPI）報告，美國2月消費者通膨降溫，總體和核心指標都較去年同期下滑，且數據大致符合市場預期。儘管如此，通膨要回落至接近聯準會設定的2%目標，仍有一段漫長的路要走。

但經濟疲軟的跡象加上地區銀行業掀起的恐慌，使聯準會在3月22日會後宣布升息25個基點、而非50個基點的可能性升高。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，金融市場目前預期聯準會3月再度升息25個基點的可能性為74.5%，而利率按兵不動的可能性為25.5%。

繼2月初升息1碼後，目前聯準會的利率目標區間來到4.5%～4.75%。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為2.60：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.83：1。

標普500指數成分股有3檔創下52周新高、15檔創新低。那斯達克綜合指數成分股有23檔創新高、195檔創新低。

美國交易所成交量總計為138.4億股，過去20日均量為116.4億股。

★主要指數

道瓊指數漲336.26點或1.06%，收32,155.40點。

標普500指數漲63.53點或1.65%，收3,919.29點。

那斯達克指數漲239.31點或2.14%，收11,428.15點。

費城半導體指數漲88.44點或3.03%，收3,010.15點。

★類股

標普500指數11大類股全漲，通訊服務類股漲2.75%，漲幅最大；其次為科技類股漲2.29%。金融股反彈，終場漲1.89%，漲幅排名第三。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.62%，報6,880.48點。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲1.41%，微軟漲2.71%，亞馬遜漲2.65%，Alphabet漲3.14%，特斯拉漲5.03%，Meta漲7.25%，網飛漲0.49%。

道瓊指數成分股方面，Salesforce漲4.20%，表現最佳；其次為 美國運通漲3.98%及英特爾漲3.93%。安進（Amgen）跌1.11%，跌幅最大。

主要晶片股全漲，超微漲6.63%，輝達漲4.78%，英特爾漲3.93%，應用材料漲3.88%，恩智浦漲2.82%，高通漲1.85%，德州儀器漲1.06%，美光漲0.69%。

★消息

美國勞工部公布，2月消費者物價指數（CPI）年漲6%、月漲0.4%，符合市場預期，排除能源和食品項目，核心CPI年漲5.5%，符合市場預期，但月漲0.5%，超出市場預期的0.4%。

美國參議院銀行委員會主席Sherrod Brown就矽谷銀行倒閉事件，呼籲聯準會實施更嚴格的監管並暫停升息。

國際信評公司穆迪將美國銀行系統的評級從「穩定」調降為「負面」，稱矽谷銀行倒閉引發的擔憂持續蔓延，銀行業的經營環境正迅速惡化。

比特幣連續第兩日大漲，周二一度再漲9.39%，站上2.65萬美元。自矽谷銀行被接管以來，比特幣累計已上漲約30%。

原油價格尚未止跌，紐約期油重挫4.64%，收在每桶71.33美元。布蘭特期油大跌4.11%，收在每桶77.45美元。