財富管理公司 Keator Group常務合夥人Matthew Keator表示，市場有機會消化過去幾天的一些消息。投資人看到各個政府機構共同努力解決危機，也感覺事情似乎已經控制住。今天市場回穩，部分原因是投資人覺得聯準會在上周鮑爾主席發表談話後的鷹派氣焰有所降溫。如果聯準會不謹慎處理，可能會對銀行體系造成一些意想不到的衝擊。

Sevens Report Research創始人Tom Essaye表示，2月CPI數據料將使聯準會下周再度升息25基點。考量銀行業的現況，這份通膨報告還未糟到讓升息50個基點的預期回籠。如果聯準會在抗通膨方面想要維持其公信力，那麼這份報告意味著他們必須在下周再次升息，而非暗示升息周期已經結束。

★焦點股

Meta大漲7.25%，收在194.02美元，該臉書母公司宣布第二輪裁員計畫，預計再裁掉1萬人，並關閉5000個正在應徵的職缺。去年11月底，Meta宣布裁減1.1萬人，占其員工總數約13%，為該社群媒體巨頭首次進行大規模裁員。執行長祖克柏此前已經2023年定調為「效率年」，並承諾將全力減支，目標將成本降低50億美元。

第一共和銀行（First Republic Bank）和 Western Alliance Bancorp分別大漲27%和14.4%，收復前一日的部分失土，因地區銀行業掀起新一波金融風暴的擔憂有所緩解。

優步和Lyft分別收漲5%和0.6%，此前加州上訴法院推翻下級法院所做的裁決，並允許這些網約車平台將司機視為獨立的約聘人員（contractors），而非該公司的僱員。

聯合航空控股公司跌5.4%，該公司預期本季虧損，令投資人失望。

AMC Entertainment Holdings大跌15%，盤中數次暫停交易，該連鎖電影院業者股東會表決通過將特別股轉換為普通股。

★台股ADR

台積電ADR漲1.77%，收89.29美元，換算台股價格為546.81元。

聯電ADR漲0.36%，收8.43美元，換算台股價格為51.63元。

日月光ADR漲2.05%，收7.48美元，換算台股價格為114.52元。

中華電信ADR漲0.21%，收38.88美元，換算台股價格為119.05元。