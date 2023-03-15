57歲「凍齡美魔女」胡文英，上節目自爆被小30歲的鮮肉追求聲名大噪，不吝嗇辣曬好身材的她常在社群網站分享養眼照，昨(14日)正逢白色情人節，不僅讓她回憶起國中時期純純的戀愛過程，還自爆當年交往時的小細節，忍不住羞怯表示：「少女情懷總是詩」。

昨(14日)正逢白色情人節，在充滿粉紅泡泡氛圍的節日裡，讓胡文英回想起國中時期那段青澀的戀愛，她表示那年情人節時，同學一窩蜂買巧克力跟心儀對象告白，當時自己鎖定的目標是學校的風雲人物，對方如預期般收到眾多女生送的巧克力，不過唯獨自己得到「願意交往」的答覆，讓她坦言當下心情開心到幾乎要飛起來。

胡文英隨即與網友分享當時戀愛諸多細節，例如：「當時牽牽小手就能顫抖不已，親親一個吻也能天旋地轉，深深一個擁抱更是心跳加速，青澀的戀愛就此展開」，難得分享自己戀愛過程，讓她忍不住羞怯表示：「少女情懷總是詩」，也不忘祝福所有人：「情人節快樂」。

胡文英罕見分享戀愛史引起網友熱議，但一身火辣裝扮更是萬眾矚目焦點，只見她上半身赤裸只在胸前圍著一塊布，全身雪白肌膚一覽無遺，接著將胸前的布拉起一半，半截渾圓北半球大方見客，加上由下往上拍的視覺效果更顯震撼，讓所有人看得血脈賁張，網友紛紛留言：「辣妹欸身材超好的」、「妳也太美殺了」。