阿根廷經歷了自1961年以來史上最溫暖的夏天，目前熱浪連續15天，造成嚴重乾旱、學校停課、部分地區停電及民眾因中暑就醫。

截至今天，首都布宜諾斯艾利斯打破連續高溫歷史，首次連續15天最高氣溫，超過平均最高氣溫攝氏32.3度，之前的紀錄是2017年為期11天的熱浪。阿根廷國家氣象局持續對首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）、聖菲省（Santa Fe）、恩特里奧斯（Entre Rios）和科林特斯（Corrientes）地區持續發布熱浪紅色警報。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution，WWA）發布的研究成果顯示阿根廷因氣候變化而升高的氣溫減少了2022年水資源供應，由於蒸散量增加，地表和植被水分的損失加劇了農業乾旱。

世界氣候歸因組織研究中，現今阿根廷降雨量處於過去35年來的最低點，創紀錄的高溫和缺乏降雨嚴重影響阿根廷農牧業，對阿根廷小麥和大豆年生產收成影響預估至少損失一半，金融日報（Ambito Financiero）指出，阿根廷畜牧業半數以上的牛群處於危險之中，乾旱不但加快屠宰速度，且增加無法飼養小牛的可能性，嚴重影響經濟。

阿根廷今年夏天已經迎來10次熱浪，首次是在2022年11月開始，阿根廷正在經歷自1961年以來最溫暖的夏天，國家氣象局氣象學家費南德茲（Cindy Fernández）認為，目前情況是由氣候變遷及聖嬰現象造成。

費南德茲說，3月有熱浪是不正常的，通常持續時間是3天。

熱浪紅色警報持續發布，極端溫度造成電力需求大增，國家報（La Nacion）報導提到，13日國家電力系統打破單日用電紀錄，整個布宜諾斯艾利斯地區超過12萬戶受到停電影響，有民眾透過自製網頁平台，回報社區是否停電，讓人了解各地區電力狀況。

阿根廷許多地區學校也因熱浪高溫及停電，宣布停課2天，聖菲省有學校宣布學生可穿著泳衣上學，布宜諾斯艾利斯教師工會提到，在一間超過30名學生的教室，老師無法在沒有電、沒有水，甚至沒有電風扇的狀況下，忍受高溫炎熱繼續教學。（編輯：張芷瑄）1120315