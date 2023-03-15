近來蛋荒持續，不少人因而焦慮，但心臟科醫師劉中平表示，雖然雞蛋中的高膽固醇已被證實與人體膽固醇相關性不大，但2019年的《美國醫學會雜誌》報告顯示，飲食中的膽固醇雖然未必影響血中的膽固醇濃度，但攝取過量膽固醇會導致身體發炎，並傷害血管內皮細胞，也就是，吃太多蛋會縮短壽命並增加心臟病風險，也因此，2020年的美國營養建議重申「應該盡量降低每日膽固醇的攝取。」

中華民國心臟醫學會專科指導醫師劉中平在其臉書上表示，過去人們認為雞蛋含有大量膽固醇，不利健康，但後來研究發現，人類吃進去的膽固醇與血中膽固醇濃度相關度不大，所以學者認為不需再限制民眾飲食。

然而，2020年新發表的美國營養建議卻重申，應盡量降低每天飲食中的膽固醇攝取。劉中平說明，會有如此大的轉變，是因為膽固醇在體內代謝與運用非常複雜，研究發現，人類攝取的膽固醇與血中膽固醇關聯性很低，但2019年發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA）上的統合分析報告顯示，每天攝取超過300毫克的膽固醇或半顆以上的雞蛋，就可能增加死亡率與心血管疾病風險。

他並表示，2022年發表在心臟科最頂尖的《循環期刊》的前瞻性分析也顯示，每天多50克的蛋就會增加6%以上的死亡率及心血管疾病風險，原因在於雖然吃了多少膽固醇，不一定會影響血中膽固醇濃度，但攝取過量的膽固醇會導致身體炎反應及傷害血管內皮細胞。

劉中平並表示，醫學研究已證明，減少膽固醇的攝取，可降低血管內的免疫反應、減少白血球攻擊血管內壁，而達到穩定血管硬化斑塊的效果，「總之，最新研究顯示，雖然吃進去多少雞蛋不一定會提高人體膽固醇濃度，但是吃太多蛋，卻會減短壽命和增加心臟病的機會。」

他表示，目前醫學界建議每日膽固醇攝取不超過300毫克，但一顆蛋就有186毫克的膽固醇，所以若一天已食用1顆蛋，就要減少攝取其他高膽固醇食物。