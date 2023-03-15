檢方偵辦鏡電視申照涉不法案，有重大發展！立委去年接獲吹哨者錄音檔，爆料鏡電視創辦人裴偉透過總統府、行政院高層關係向國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥施壓通過執照審查，引發軒然大波。士林地檢署以NCC轄區為北檢，將府院及NCC疑涉包庇鏡電視不法案，移轉台北地檢署偵辦，北檢已將NCC主委陳耀祥列為《貪汙治罪條例》、瀆職罪被告，指派檢肅黑金專股檢察官分「他字案」偵辦中。

目前鏡電視涉及不法案件，台北地檢署除偵辦NCC主委陳耀祥涉貪瀆案外，另鏡電視前董事長陳建平質疑鏡電視非常規交易，向台北地檢署告發鏡電視創辦人裴偉涉嫌違反《公司法》、《刑法》背信罪，亦分「他字案」偵辦中。

去年1月19日，鏡電視拿到NCC近十年來的首張新聞台執照，外界盛傳背後有政治勢力介入，且因董事長一再更換，引發各界質疑。

立委陳椒華去年提出吹哨者的錄音檔，指控鏡電視取得執照過程，疑有府院高層介入施壓，錄音檔顯示裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過鏡電視執照，英系要角洪耀福也去跟陳耀祥說「這個是總統旨意，誰來做行政院長都還是要做的」。

雖然蘇貞昌與總統府、鏡電視對此都予以否認，府院強調沒有涉入其中，鏡電視則表示錄音檔遭惡意剪接，不排除提告，但仍難消各界疑慮。

另民眾黨立院黨團日前公布鏡電視通過申照前，於內部會議商討對策的完整錄音檔，出席者包括裴偉、鏡週刊總編輯廖志成、曾任NCC機要祕書的律師黃馬煜等人，討論到裴偉在擔任「停雲管理顧問公司」董事長期間，自己付給自己每月150萬顧問費等情事。

時任民眾黨立委的蔡壁如認為鏡電視與鏡週刊之間存在諸多違法事證，且鏡電視在申請執照的過程充滿欺騙，去年9月正式向法務部提出檢舉，請求依法偵辦，釐清真相。

法務部接獲蔡壁如檢舉資料，由檢察司轉交給鏡電視的轄區地檢署偵辦。由於鏡電視位於台北市內湖區，因此法務部發交給士林地檢署偵辦。士檢因蔡告發府院指示NCC主委陳耀祥包庇鏡電視，涉犯瀆職罪，由於NCC為北檢轄區，日前移轉北檢偵辦，北檢已分案偵辦陳耀祥中。