警方在公園內起獲1槍15彈。（警方提供）

老松國小對面樹叢藏槍枝，萬華警上演追逐戰當街逮5人。

42歲林男染有毒癮，缺錢花用透過管道表示要販賣槍隻，日前林與4嫌前往萬華區老松國小對面的老松公園，先將槍藏在公園樹叢內，但準備交易時，遭跟監多時的萬華警方現身緝捕，林在內的5嫌全數就逮，遭警方起獲1把手槍及15發子彈。

萬華警方日前獲報，有人以3萬元價格，販售槍枝、子彈，經連月追查，鎖定林男就是賣槍貨主，日前探知槍枝要在老松國小附近交易，於是展開跟監、追查。

林嫌與黃姓、陳姓共犯，當天共乘1部車前往現場，經觀察後，決定先將槍彈藏在國小對面的公園，接著就坐等買家現身。

警方見時機成熟，立刻上前逮人，其中黃看到警察，立刻下車朝永福路方向逃逸，雙方發生追逐，不知情的民眾以為是打架鬧事，還報警處理。

老松國小對面樹叢藏槍枝，萬華警上演追逐戰當街逮5人。

黃逃了50公尺後自摔，遭幹員當街逮捕，林嫌等人一開始還矢口否認，辯稱是在等朋友，警方後調閱監視器，發現犯嫌曾鬼鬼崇崇帶著1包東西走進公園，經地毯式追查，後在樹叢內發現1槍15彈，警訊後依5嫌依槍砲罪送辦。

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