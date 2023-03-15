日前失聯的金門二膽島陳姓上兵，經國民黨立委陳玉珍多方查證，確定目前在對岸「吃好、睡好、一切安好」，但處理方式兩岸卻陷入膠著。陳玉珍表示，大陸傳出上兵是「棄暗投明」，因此這起事件恐怕只有北京才能決定，此說法引發網友熱議。

該上兵從9日失聯至今，已進入第6天，金門地檢署最快今（15）日發布通緝令。金門地檢署主任檢察官劉建志表示，目前「逃兵」情節明確，但罪名還需由法院來認定，檢方只針對事實進行研究。

另外，據《聯合新聞網》報導，陳玉珍說該上兵游到大陸，已確定與感情無關，而是其他私人因素，但詳情她無法透露。此外，陳玉珍提到，此事過於敏感，已上升到北京才能處理。

陳玉珍的說法引起網友熱烈討論，「這種小兵北京會理嗎」、「棘手是因為小兵沒啥價值」、「會擔心棘手的話，當時接到電話就聯繫金門派船載回來就好」、「棘手是因為網路都知道了甚至說是棄暗投明，結果還直接送回去，反而會被批評吧」、「要講就講清楚，就算要投共也不是什麼了不起的事，北京處理又怎樣，也是處理一個人的事而已」、「對岸到現在都很低調謹慎處理此事」。