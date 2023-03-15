周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲6.76點或1.53%，為449.56點。此前的三個交易日累計下跌了3.9%。

銀行股在周一大跌5.8%，並且在連兩日累計下跌9.4%之後，周二反彈2.5%。

瑞銀歐洲股票策略主管Gerry Fowler認為，銀行股確實有些跌過頭了，「市場意識到，市場情緒會蔓延，但是歐洲銀行業比人們設想的表現更好，並且(SVB)擠兌情形可能在今天會有好轉」。

此外，德國總理蕭茲(Olaf Schloz)也指出，關於SVB，德國人應該不會有太大擔憂，而且監管單位已經從2008年的全球危機中吸取教訓。

在數據公布方面，美國二月CPI表現符合預期，也增加了市場對聯準會在下周小幅升息的押注。

與此同時，德意志銀行指出，有鑑於SVB的倒閉，歐洲央行本周將關鍵利率上調25基點的機率很大。

工業股大漲2.7%，為表現最好板塊。由於計畫為澳洲建造核子動力潛艇，勞斯萊斯上漲7%，BAE系統升3.3%。

其它的軍事工業公司，德國的萊因金屬、義大利的Leonardo、法國的達利斯(Thales)、瑞典的SAAB皆上漲在3%至4.6%之間。

法國超市集團Casino升7.3%，報8.4歐元：為削減債務，該公司宣布出售對巴西超市Assai持有的股份。

在意外地宣布派息之後，義大利保險商忠利保險(Assicurazioni Generali)上漲3.6%。

Close Brothers跌6%，報955英鎊；該家英國商業銀行因為對Novitas提出較高的撥提準備金，影響到獲利。

瑞士信貸下跌0.8%，報2.24瑞朗；該銀行在稍早表示，客戶外流情形已經穩定在較低的水準，但是尚未達成逆轉外流。