近期共機擾台次數明顯減少，但從昨天到今天又有大批共機擾台，罕見的陸版「全球鷹」無偵7翔龍無人機甚至出現在東沙空域。國防部上午表示，今（15）日迄上午9時止，偵獲共機28架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中有16架次從北到南連續穿越海峽中線，侵擾西南及東南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

罕見陸版「全球鷹」無偵7侵擾東沙空域，號稱愛國者飛彈也難擊落。(國防部提供)

根據國防部監控，一架罕見的「翔龍」無偵7無人偵察機，出現在西南海域；而有「陸版死神無人機」之稱的BZK-005長程無人偵察機，在海峽中線南側進入我西南防空識別區，一路繞進南部巴士海峽後，持續往我方東南空域盤旋，直到蘭嶼南方外海後折返。

「翔龍」是中國成飛研製的一款先進高空長程無人偵察機，用途類似著名美軍的RQ-4「全球鷹」無人機，但機型的尺寸要小。主要飛行高度都在2萬公尺以上，號稱愛國者飛彈也難以攔截。日前無偵7出現在宮古島上空時，日本自衛隊F-15戰機曾出動攔截，但因無偵7飛行高度太高，因此只能以仰視拍照。

「翔龍」在解放軍空軍扮演的角色，類似美軍實戰經驗豐富的「RQ-4」全球鷹無人機。可執行高空偵察、監視和情報搜集任務，甚至能執行為各式「東風」飛彈提供目標資料。

「翔龍」縮小模型早在2006年珠海航展上首次露面，該機設計代表中國無人機的創新。雖不是純粹的隱形無人機，「翔龍」在設計上非常重視降低雷達截面積，具有非常明顯的隱形設計，機身側面的棱線、背負式進氣口、三角形尾噴管，設計上最大亮點大膽採用聯翼氣動布局。

除氣動外形進一步細化，「翔龍」生產型在機身衛星通訊天線鼓包和側視相控陣列雷達清晰可見。外媒推測，「翔龍」正式軍用編號為無偵-7，起飛重量7.5噸，配備一台WS-13發動機，最大速度750公里/小時，任務載荷650公斤，可在18000-20000公尺高空持續飛行10小時，對遼闊區域持續戰略偵察與監視。