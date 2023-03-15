宏都拉斯總統統秀瑪菈卡斯楚（Xiomara Castro），14日晚間在推特上發文，稱已指示該國外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與大陸建交的事宜。對此，我外交部表示已表達嚴正關切。

卡斯楚於當地時間14日晚間在推特上發文，說「我已指示外交部長雷依納處理與中華人民共和國建立正式關係的事宜，這表明我遵守政府計畫、與世界各國擴展邊界的決心。」

外交部稍早對此發表聲明，指出已掌握相關訊息，並向宏都拉斯政府表達嚴正關切。

外交部強調，我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定。外交部會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。