8旬紀姓老翁早上騎腳踏車外出迷途，警方將他載返住家。（警方提供）

台中市東區8旬紀姓老翁13日早上騎腳踏車外出，隔天凌晨零時許，竟現身在20公里外的新社偏僻山區，還持續往谷關方向前進，巡邏員警發現上前關心，原來是已經迷航一整天，員警擔心其安危，立刻協助將紀翁載送返家，結束一場驚魂記。

東勢警分局指出，東興派出所副所長張家隆、警員張明智執行巡邏勤務，巡經新社區上坪13之15號，發現一名穿著短褲牽腳踏車的老翁往谷關方向行進，員警立即上前關心。

據了解，年約80歲紀姓老翁住台中市東區，13日早上10時許，獨自騎腳踏車出門至太平區頭汴坑，卻不知不覺來到20多公里外的新社偏僻山區。員警驚訝詢問老翁為何深夜獨自牽腳踏車往谷關方向，老翁迷茫說，以為前方是往市區方向。

員警見紀翁神情疲憊，立刻將他先帶返所休息，由於家中僅剩年邁太太，員警不放心讓翁獨自返家，立即協助將他載送返家；老翁見到自己熟悉的住家時，頻頻向警方道謝。

東勢警分局長林大為表示，肯定本案執勤員警的愛心、耐心，並能以同理心處理，秉持著民眾的小事就是警察的大事，有效發揮警察為民服務的精神。同時加強宣導「自願同意指紋建檔服務」的便民措施，提醒家中有長輩的民眾，應在長者身上配帶名牌，或在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方亦可協助其返家。