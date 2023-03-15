齊秦、王祖賢當年大方一起出席作家小彤、陳淑麗主持的公益活動。（摘自臉書）

曾被封為「文壇四大天后」的百萬暢銷作家小彤，婚後淡出文壇與演藝圈近20 年，小彤今（15日）在她的社群po出兩張舊照，驚見曾情纏17年的影壇女神王祖賢與一代歌王齊秦甜蜜合影，她說自己「完全不記得有這場活動」，但事隔多年仍忍不住讚嘆：「王祖賢真的美到不可方物！」

兩性作家小彤以「舊照新憶 part 1--王祖賢＆齊秦」為題發文：「趁閒，整理一些舊照片。陸續，po出一些歷史照片，讓大家一起來重溫舊夢吧～」附上的兩張大合照，是她多年前和陳淑麗一起在圓山大飯店主持「世界愛滋防治日在台北」公益活動，王祖賢與齊秦擔任來賓，活動上兩人大方同台也親密合影，唯一令小彤不滿、忍不住抱怨的是：「到底是誰給我弄這個怪異的鳳梨頭啊？」

齊秦、王祖賢1986年因拍《芳草碧連天》擦出愛火，熱戀時，齊秦還以15分鐘就為女方寫了一曲《大約在冬季》，其中一句歌詞「我在風雨之中念著你」傳達對她堅定的愛，可惜兩人分分合合情纏17年，在論及婚嫁時，齊秦爆出私生子事件，徹底傷透王祖賢的心。此後，王祖賢不再嚮往婚姻，2004年宣布息影後遠走加拿大溫哥華潛心學佛，至今未婚；2010年齊秦與小他20多歲的孫麗雅於美國登記結婚，孫麗雅為齊秦產下2子1女，雙方各自安好。

兩性作家小彤婚後淡出文壇與演藝圈，歷經產女、烏龍婚變後，近年將事業重心放在經營公關公司與醫美診所，這位「愛情教主」去年將過去最受歡迎的四本愛情短篇小說重新改寫修撰，在時報出版社一口氣推出「小彤的愛情短篇系列」四本書華麗回歸，其中《心碎沒關係，至少我學會離別 》在預購當天就衝上排行榜冠軍！