俄羅斯新聞社今天引述俄羅斯駐美大使安托諾夫的話說，莫斯科視俄國蘇愷-27戰鬥機與美國無人偵察機在黑海國際空域的事件為挑釁行為，但說俄方不希望與美發生「衝突」。

路透社引述俄羅斯新聞社（RIA）指出，安托諾夫（Anatoly Antonov）在被美國國務院召見之後表示，「我們視此事件為挑釁行為」。

美國國防部稍早表示，美國空軍MQ-9無人偵察機的螺旋槳今天遭一架俄國蘇愷-27（SU-27）撞上後墜入黑海，是俄國1年多前全面入侵烏克蘭以來首度發生這類事件。

俄國否認有做出任何的接觸，說美軍無人機是在「急遽機動動作」之後墜海。

俄羅斯新聞社報導，安托諾夫表示，他在美國國務院的會議具有「建設性」，至於這起事件讓莫斯科面對可能「後果」的議題，會中並未提出。

俄羅斯新聞社引述安托諾夫的話說，「至於我們，我們不希望美俄之間有任何衝突。我們贊成建立有利於俄美兩國人民的務實關係。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，安托諾夫聲稱，俄方「曾告知這個區域被指定為特殊軍事行動區」。

他今天表示，俄羅斯不希望與美國「衝突」，但「依我們看來，美國飛機不應逼近俄國邊境」。

他說：「我們已警告切勿進入、切勿滲透。」他問說，要是俄羅斯無人機接近紐約或舊金山，美方會作何感想。

安托諾夫表示，他要點出「俄羅斯飛行員在行動上的專業。沒有做出接觸，我們戰鬥機也沒有動用任何武器」。

法新社報導，美國運用MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）做偵察和打擊之用，且長期以來一直在黑海上空作業，留意俄國海軍部隊動向。

美國駐歐非空軍（USAFE-AFAFRICA）司令赫克爾（James Hecker）在聲明中說：「我們的MQ-9飛機在國際空域執行例行活動時，遭一架俄機攔截並撞擊，導致這架MQ-9墜毀。」

「事實上，俄機這項不安全且不專業的行為，幾乎造成兩機都墜毀。」

他補充說：「美國和聯軍飛機將持續在國際空域作業，我們並呼籲俄國人以專業、安全態度行事。」