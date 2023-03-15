確定通緝金門二膽上兵 邱國正：其父親確認是本人 @ChinaTimes ​

金門二膽島陳姓上兵失聯案已進入第7天，金門憲兵隊昨（14）日已將調查結果移交給金門地檢署，預計最快今可能發布通緝令，對此，國防部長邱國正稍早回應流程還在走，他並提到陳男的父親已確認，目前在廈門的就是兒子本人。

立法院外交及國防委員會今邀請邱國正、國安局、陸委會、法務部、海巡署、內政部移民署、警政署，針對「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行專案報告，併請海基會秘書長邱垂正列席備詢。

邱國正會前接受媒體聯訪時，被問到是否將會發布通緝，他回應，24小時內人不見一定會通報，然後再過5天就可以發布通緝，但現行軍法已經沒有辦法直接發布通緝令，要通過憲兵隊、金門地檢署，目前流程還在走。

至於曾傳陳姓上兵穿救生衣游離營區，但陸軍報告指稱救生衣沒短缺，邱國正則說，這部分會繼續調查，首先槍械彈藥通過回報沒問題，其他救生衣等裝備也一件都沒短少，「各位提出來的問題我們也在追，就算有耳聞我也不會跟大家講」。