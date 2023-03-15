美軍歐洲司令部（US European Command）說，俄羅斯蘇（Su）-27戰機和美國無人機在黑海上空相撞，導致美方MQ-9「死神」（Reaper）無人機墜落海中。

自從俄羅斯1年多前侵略烏克蘭以來，俄方兩架蘇（Su）-27戰機和美國無人機在黑海上空遭遇，導致美方MQ-9「死神」（Reaper）無人機墜落海中，似乎成了最重大的美俄公開對抗事件。

BBC新聞網15日指出，這不僅引發許多疑問，也顯現出充滿危險的瞬間。美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，儘管近幾個星期來，還有其他攔截，但這次卻截然不同。

然而，這可能是意外嗎？五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）說，從俄羅斯飛行員的行動看來，這是既不安全，又不專業的。

據說俄羅斯戰機數度飛在美國無人機前方，並施放燃油，接著撞擊MQ-9螺旋槳，迫使無人機墜落國際水域，顯示情勢重大升級。據五角大廈說，整個事件持續了30-40分鐘。不過，賴德說，在這段時間內，美俄軍雙方並沒有直接通訊。而美國官員說，他們認為，Su-27「很可能」也受到某種程度的損壞，這顯示相撞並非蓄意。

另一方面，據俄羅斯衛星（Sputnik）網14日報導，俄羅斯國防部說，美國MQ-9無人機周二會墜落黑海，是因為自身機動程度過猛所致，而俄方戰機既沒有和它接觸，也沒有動用武器。

無論如何，這次事件對未來美國無人機在黑海上空執行任務，還有這類任務對提供烏克蘭的重要偵察意味著什麼？

柯比告訴「美國之音」（VOA），要是俄方想要傳達的訊息是要遏阻美國不要在黑海上空的國際空域飛行，或是執行任務，那是沒用的，因為那種事不會發生。

而莫斯科會讓烏克蘭盟友盡可能難以執行這類任務，也在意料之中，至今華府對無人機的現況守口如瓶。賴德既沒確切說它究竟在甚麼地方墜落，也沒說俄羅斯海軍是否想要撈起它。

然而，社群網站上瘋傳的錄音顯示，俄方似乎正在進行打撈作業，但錄音的真實性尚未證實。顯然，這類敏感偵察紀錄要是落入俄羅斯人手裡，華府是不樂見的。

對只要烏克蘭需要，就戮力支持的美國總統拜登來說，這是個棘手時刻。不只是西方提供武器，協助烏克蘭抵禦俄軍侵略，還有它們提供基輔俄軍作戰的各方面即時情資。事實上，從防衛烏克蘭的關鍵國家基礎建設，到規劃戰鬥任務，基輔都很依賴這些源源不絕流入的情資。

美國官員基於顯而易見的理由， 如今會更小心執行相關偵察任務，而不願被捲入爭議。華府想要繼續偵察，卻又極力避免動武，以免冒險捲入和莫斯科更直接的對抗中。