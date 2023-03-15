民進黨主席賴清德（左）15日到中央黨部辦理總統初選登記，受到媒體關注。（王英豪攝）

民進黨2024總統初選開跑，身兼黨主席的副總統賴清德15日在前屏東縣長潘孟安陪同下，於上午9時30分赴中央黨部登記。他表示，期盼能站在第一線率領團隊建設國家、升級經濟、造福人民，打擊黑金槍毒，建立和諧、安定、公義的社會，「此時此刻，我們都是台灣隊，『Team Taiwan，挺台灣』，讓我們一起加油，讓台灣成民主世界的MVP。」

賴清德致詞表示，今年1月18日，他懷著戒慎恐懼的心情接任黨主席，希望團結黨內，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，重新贏得人民的信任與支持，感謝中執會支持推動黨務革新，積極回應社會期待，更感謝南投的父老鄉親大力支持，在3月4日第二選區立委補選，給予蔡培慧爭一口氣的機會，也給予民進黨重新出發、承擔使命的力量。

「我是以無比堅定的心參與民進黨總統初選。」賴清德說，希望爭取黨內同志和台灣人民的支持，讓他站在第一線率領團隊建設國家、升級經濟、造福人民，並且打擊黑金槍毒，建立一個和諧、安定、公義的社會，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人得到幸福、弱勢者得到照顧。

賴清德提到，要透過妥善因應淨零轉型、疫後經濟復甦，以及俄烏戰爭帶來的地緣政治變化、產業鏈重組等種種挑戰，讓台灣未來能夠更加智慧、永續並具韌性。

賴指出，台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對來自中國大陸的文攻武嚇，不擇手段的外交打壓，還有大玩和戰兩手策略等種種威脅，「我們必須團結一致，持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全。」

賴向國人喊話，請給他機會帶領國家團結國人，一起「拚經濟、護民主、強國防、保和平」，共同完成守護台灣、促進民主和平繁榮的新時代使命，「此時此刻，我們都是台灣隊，『Team Taiwan，挺台灣』，讓我們一起加油，讓台灣成為民主世界的MVP。」