八旬嬤搭小黃返家，運將多開10公尺讓她忘了回家路。

台中北區一名80歲蔡姓阿嬤日前出門搭小黃返家，疑因小黃司機多往前開10公尺，讓原本就有失智的她走錯大樓，幸經管理員報警協助才連繫到家屬；員警也建議家屬帶阿嬤到分局偵查隊申請指紋捺印建檔，以利往後再有走失情形、快速聯繫上家屬；烏日警分局昨（14日）也到台灣基督長老教會大肚教會為聚會長者宣導指紋捺印，不到半小時就完成11名長者指紋建檔。

台灣高齡失智人口超過10％，各警局幾乎天天都有失智長者迷途需協助，內政部警政署開辦「自願捺印指紋建檔」服務，透過科技指紋辨識特徵，可以在最短的時間中幫助走失者找到回家路，日前台中市二分局永興派出所協助蔡阿嬤返家，幸好她身上帶有敬老愛心卡，才能順利聯繫上婦人兒子，員警也當場建議家屬能帶蔡阿嬤到分局偵查隊申請指紋捺印建檔，日後再有走失情形，警方就能快速聯繫上家屬。

台中市烏日分局偵查隊14日指派鑑識人員及犯罪預防宣導人員，前往台灣基督長老教會大肚教會，進行長者指紋捺印活動暨反詐騙宣導活動。透過詐騙情境向高齡長者宣導較常發生之詐騙案類，如假檢警、假綁架、猜猜我是誰等，並傳授防詐騙絕招「一聽、二掛、三查證」。

台中市烏日分局14日前往台灣基督長老教會大肚教會，進行長者反詐騙宣導活動，宣導活動後也協助長者們指紋建檔。（台中市烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

宣導活動後也向長者們宣導指紋建檔，長輩們熱情參與，還笑稱「以後迷路就不怕找不到回家的路了！」，不到30分鐘即完成11人的指紋建檔；烏日警分局分局長尤啓南表示，該分局歡迎社福團體或長照機構洽詢辦理指紋捺印建檔工作，社福團體或報名累計十人以上，即可向分局鑑識小隊申請，由分局派員前往社團所在地辦理指紋捺印。

台中市烏日分局14日前往台灣基督長老教會大肚教會，進行長者反詐騙宣導活動，宣導活動後也協助長者們指紋建檔。（台中市烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

第二分局分局長楊川呼籲，如家中有疑似失智的家屬常有走失之虞，家屬可備妥資料向政府單位申請防走失之愛心手鍊，並帶至警所辦理指紋捺印建檔。