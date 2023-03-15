一名網友說他的媽媽頻做醫美想當美魔女，總在牛郎店、網路群組找年輕鮮肉交往，還砸大把鈔票養對方，甚至把丈夫遺產11間房子賣掉剩4間，該網友發文罵媽媽「這些人哪個不是看錢？誰跟妳談感情？嫌別人介紹的太普通不夠帥，妳自己都會挑又帥又年輕的，人家不會挑？」

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他的媽媽用盡各種醫美、保養品維持美魔女形象，父親過世後留給他們數十間房產，但媽媽每交一任男友就會敗掉半間公寓，媽媽甚至想動他與弟弟的房子，他說媽媽每次都在跳舞群組或牛郎店找對象，但只要交往後媽媽不給錢，對方就直接翻臉跑走。

原PO說「這些人哪個不是看錢？誰跟妳談感情？嫌別人介紹的太普通不夠帥，妳自己都會挑又帥又年輕的，人家不會挑？」稱媽媽已經把11間公寓賣到剩4間，怒批「妳百年後跟我老爸相見時不會覺得對不起祂嗎？還好意思抱怨祂在天上斷妳桃花」，發文求媽媽醒一醒。

其他網友留言「你媽能嫁給你爸那是他上輩子燒得好香，你這輩子拿不到11間公寓也是你的命呀孩子」、「半間公寓…我可以幫我老公報名嗎？（舉手）」、「我也不想努力了，你媽有缺女婿嗎」、「那個…請問我可以報名嗎，我不想努力了」、「女人不要暈船，要為下半生著想，玩玩就好，好聚好散，不要亂花錢」。