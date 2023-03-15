曾與章子怡、秦海璐等並列「中戲八大金釵」的曾黎，擁有出色演技與美貌，雖然知名度不及她們，但近幾年因精彩的演出廣受好評。近日，網路上流出一張曾黎與陸劇85後小花楊冪早年的合照，兩大美女各有風格，讓網友們驚喜不已，直呼演藝圈真小。

近日，一組楊冪與曾黎早期合照曝光，兩大美女雪膚玉貌堪稱國色天香。照片中，曾黎身穿紅色吊帶搭配白色披肩，她俏臉成熟靚麗，濃眉大眼、唇紅齒白，身材婀娜多姿，楊冪則是齊劉海造型，看來甜美青澀，露出白皙的香肩和手臂，兩位美女人同時比出勝利的手勢，相當可愛。網友紛紛笑道，楊冪當初還沒走紅，站在成熟嫵媚的曾黎身邊，就像一個靚麗的小迷妹，讓人一看就移不開眼。

事實上，曾黎是娛樂圈中有名的大美女，曾在《男才女貌》、《理髮師》、《在遠方》等影視劇中有過精彩表演，而楊冪憑藉《宮鎖心玉》、《三生三世十里桃花》成為大紅大紫的美女紅星，發展多年後，楊冪不但贏得了流量女王的稱號，還贏得了亞洲第一美女的頭銜，演藝成就也是娛樂圈中令許多明星望塵莫及。