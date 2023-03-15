民進黨主席賴清德（左）15日在前屏東縣長潘孟安（右）陪同下到中央黨部登記， 並發表簡短談話，請給他機會帶領國家團結國人，一起「拼經濟、護民主、強國防、保和平」，共同完成守護台灣、促進民主和平繁榮的新時代使命，「此時此刻，我們都是台灣隊，『Team Taiwan，挺台灣』，讓我們一起加油，讓台灣成為民主世界的MVP。」（王英豪攝）

民進黨主席賴清德（左）15日到中央黨部辦理總統初選登記，受到媒體關注。（王英豪攝）

「讓台灣成民主世界MVP」 賴清德登記黨內總統初選：請給我機會帶領國家 @ChinaTimes ​

身兼民進黨主席的副總統賴清德，今天上午赴中央黨部辦理2024總統提名初選登記，隨後簡短發表談話；身為棒球迷，賴清德還用了這次棒球經典賽口號，「Team Taiwan、挺台灣」。

賴清德今上午9時30分由前屏東縣長潘孟安、辦公室主任陳羿玲陪同前往登記，爭取民進黨的總統提名。賴清德一身深藍色西裝還戴上幸運紫色領帶，心情顯得特別好，他也現場繳交500萬本票及民調費用。

賴清德發表談話時面帶笑容，不斷手握拳頭及行撫心禮宣示，以展現決心。

賴清德日前於黨務主管會議時表示，會根據黨的規定，17日登記結束後，若有兩個人以上必須初選，會依據規定辦理請假。民進黨目前計有2人領表、0人登記，將在4月12日公告提名人選。

另外，台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）今天在推特（Twitter）發表聲明指出，她已經指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國大陸建立正式關係事宜。賴清德去年初曾去參加秀瑪菈．卡斯楚就職典禮，不過他今天對於相關議題沒有回應。