年約50歲的劉先生，因新冠肺炎確診在家隔離觀察，但之後突然感覺到後背中間部位嚴重疼痛，並直冒冷汗，趕緊至新竹台大分院新竹醫院急診，經深入檢查，結果是罕見且致命性高的主動脈剝離，所幸發現早，即時醫治救回性命。

新竹台大分院急診醫學部醫師杜雄表示，這名病人到達急診時雖急度不適，但還好生命徵象穩定，且行動力良好，經急診醫師診視病人病情後，先為病人進行止痛，接著安排抽血及緊急打顯影劑的電腦斷層檢查。

不過，經電腦斷層檢查後，診斷病人罹患了罕見且致命性高的主動脈剝離，在給予藥物控制病人心跳及血壓後，立即為病人安排隔離加護病房住院治療。

杜雄指出，主動脈剝離可以分為甲、乙兩種形態，甲型主動脈剝離的病灶主要位置是在升主動脈；而乙型主動脈剝離則是發生在降主動脈。

主動脈剝離最好發於50到70歲男性，而主動脈剝離的病人中，大部分都有高血壓病史，故高血壓是風險因子中最危險，卻也是可控制與預防的風險因子。其它次要不可預防的因素有先天性心血管異常、主動脈狹窄及結締組織異常等。

杜雄說明，主動脈剝離發生時，最主要的症狀是會突然出現嚴重的胸、背或腹痛，身體痛的位置主要與血管剝離位置相對稱。

因甲型主動脈剝離會影響心瓣膜或心跳功能，將會造成立即的生命危險，故甲型主動脈剝離的治療是利用開胸手術來切除損壞的主動脈，換上人工血管；而乙型主動脈剝離則是用藥物先控制心跳和血壓，停止主動脈剝離的惡化。

杜雄提醒，當主動脈剝離發生時，如果沒有馬上診斷出病因，並給予適當的治療，在發病前48小時每延遲1小時治療，就會增加1％的死亡率，簡單而言，就是48小時內沒有診斷出來給予適當治療的話，死亡率將高達48％；故建議民眾身體出現異常疼痛及不適時，應盡快就醫查，避免錯過黃金治療時間。