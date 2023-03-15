韓國男團「2PM」成員玉澤演，活躍於各大綜藝節目，也拍過電視劇《夢想起飛Dream High》、《打架吧鬼神》、《御史與祚怡》等，IG有320萬粉絲，人氣超旺。事隔近4年，玉澤演來台擔任「2023 GQ SUIT WALK」活動大使，不忘造訪台北知名景點。

玉澤演2天前在YouTube頻道上傳約8分鐘的影片，標題命名為「澤in台灣2023」，紀錄來台灣的行程；下飛機後，玉澤演先到台灣的飯店，再前往西門町品嚐阿宗麵線，他完全沒遮掩大明星身分，跟其他民眾一樣坐在路邊，露出滿意的笑容；接著，玉澤演又狂嗑台味美食，包括繼光香香雞、50嵐、傷心酸辣粉等，還自配轉場音效。

吃飽喝足後，玉澤演回歸工作崗位，把活動的刊物一一簽名，完成後到飯店裡的泳池運動，晚間前往台北101附近的公園走走，再跑去火鍋店「撈王」吃飯，吃完後再到饒河夜市續攤，吃喝現榨果汁、小籠包、香腸。

隔天一早，玉澤演穿著筆挺的深藍色西裝，現身在台北信義香堤廣場，紀錄一整天的工作行程，結束後他到百家班活蝦用餐，享用8道佳餚。第三天玉澤演準備離台，搭飛機前他在貴賓室點了牛肉麵、珍奶和水餃，吃飽後他邊登機邊跟鏡頭說：「還要再相見唷！」盼望能早日跟台灣粉絲相聚。