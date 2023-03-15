美中雙方在新興技術領域上激烈競逐，大陸國家主席習近平坦言，對新興產業的快速成長感到又喜又憂，擔心在競爭對手的強勢進逼下泡沫化，叮囑政府相關單位做好準備。此番言論被解讀，未來北京介入新興產業的機率可能會變高，但此舉恐讓外國投資者相當擔心。

日經亞洲評論報導，習近平6日與中國人民政治協商的代表們討論科技政策的方向，寧德時代董事長曾毓群在報告中指出，寧德時代的動力電池市占率超過37%，已經連續6年穩居全球第一，未來將繼續努力佔領全球新能源產業的制高點。

然而，習近平卻以「又喜又憂」回應，「喜的是我們這一項產業走到了世界前頭，但憂的是怕來一個大呼攏，先是一哄而起，最後一哄而散。」他也喊話，「要防止一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底、全軍覆沒。」

習近平提到，國際競爭異常激烈，在人家對我們零和博弈情況下，還要給自己留條後路。此外，大陸全國人民代表大會也批准一項改革協議，接下來將設立一個委員會來監督科技政策。

不具名的專家分析指出，「這番談話與當局的舉動表達了迫切感，暗示隨著美國對大陸的制裁越來越強烈，除非內部夠團結，包括大型私人企業，否則大陸將輸給美國。」

報導提到，當政府過度干預產業發展，將會扼殺創新並削弱生產力，且生產力是大陸企業的主要成長動能。瑞銀證券分析師孟磊透露，外國投資者已經減持大陸企業的股票。