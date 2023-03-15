不少人會花錢投資自己，增加升遷機會，一名網友表示，不論念碩士班、出國留學、買線上課程或上證照班等，都是增加自己價值的方式，但他質疑這些真的有助於加薪嗎？多數網友認為只要有好的英語能力，薪水就能比別人翻倍。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，為了讓未來有更好的機會，必須付出努力和金錢，有的人選擇念碩博班、出國留學、買線上課程或上證照班等，但他質疑，這些真的有幫助嗎？那些花出去的錢，有回饋到自己身上嗎？這些課程、學位和考到的證照，真的有助於加薪嗎？

疑問曝光，網友皆認為英語能力好，薪水會比較高，「大學時為了追會日文的學妹，結果日文讀到 N1，但會日文根本沒用，薪水還是一樣爛」、「我用多益去找工作，薪水都比日企高個 10K至15K，英語完勝」、「所有語言中還是英文最被看重」。

留言中也有人分享其他看法，「之前去英國交換半年，所有雜費加起來花了快50萬，只能說交換真的是去玩耍的，原本出去前還想說自己可以從中學到些什麼，殊不知出去後真的只剩下大玩特玩」、「想要好的起跑點，學歷還是比能力重要」。