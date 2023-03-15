助少年葬父竟私吞3百多萬善款，「惡狼慈善家」竹市落網。

新竹市警方日前執行掃蕩幫派組合專案，於11日凌晨臨檢1間汽車旅館，發現1名男子行跡詭異，一查身分才發現，他是新竹在地爭議性的「惡狼慈善家」陳在斌，身上還背著3條通緝，警方在訊後將他解送歸案。

「惡狼慈善家」陳在斌，自稱「台灣急難救護協會」理事長，經常主動替甘苦人家辦喪事，卻多次侵占善款。2019年得知新竹縣張姓少年無力葬父，陳男以臉書對外大肆募款，募得621萬元後，竟從中侵吞310萬元。

張姓少年出庭時作證，沒有從陳男那收到一毛錢，新竹地院2021年審理終結，認為陳在斌事後不斷狡辯，毫無悔意，依業務侵占罪判刑3年，犯罪所得310萬元沒收。

不只如此，2019年6月與友人到桃園某酒店消費，帶小姐出場趁對方不勝酒力時，性侵得逞，事後還辯稱是小姐主動拉他進廁所，他喝得太醉全忘了，也遭對方提告性侵，並遭警方法辦。

陳在斌因涉侵佔、毒品及妨害性自主等罪賢，遭桃園、新竹及高雄3個地檢署發布通緝。新竹市警方9至11日掃蕩幫派組合專案，到新竹市區1間汽車旅館查緝，破門後赫然看到陳在斌與3名毒蟲正在開趴，還叫了2名傳播妹在房間同歡。

據了解，正在跑路的陳在斌，見警方臨檢企圖逃跑，員警喝令他趴下，正要上銬時陳在斌試圖站起，在場員警大喊「作惡多端」、「給我聽話」，以優勢警力壓制並將他逮捕。

警方盤查後，發現陳男身背了妨害性自主、侵占、毒品3條通緝，身上還帶著50萬現金現場，並查扣新興毒品咖啡包11包，陳在斌原以為躲在汽車旅館群聚吸毒，警察不會臨檢，想不到仍被警方逮個正著。

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