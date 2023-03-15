黑幫辣妹春酒後警強力打壓幫派氣焰 萬華1周掃蕩48處所

萬華警分局15日表示，近來黑幫在五星級飯店高調辦春酒，不僅展示名車，還僱請上百位旗袍辣妹迎賓，引發社會不良觀感，為強力打壓黑道幫派氣焰，淨化轄區治安，萬華分局連日針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩路（臨）檢，1周以來已強力掃蕩幫派組合活動處所計達48處，查獲槍枝、毒品及通緝犯，給幫派迎頭痛擊。

萬華分局表示，1周來經各項臨檢及搜索，共計查獲違反槍炮1件5人、毒品13件13人、通緝犯12人，1槍15彈以及各式毒品60.25公克。

為有效壓制黑道，萬華警方14日晚間結合刑事警察大隊、保安警察大隊、少年警察隊警力，以及北市府建管、環保、衛生及商業等第三方警政單位，針對轄內「六福西門大樓」，以區域封鎖方式，臨檢掃蕩黑道幫派據點、營業或圍事場所，展現打擊犯罪決心。

萬華分局長董欣欣強調，將持續針對幫派深入偵蒐、掌握該等犯罪事證，列為掃蕩目標，對其投資、經營、賴以維生行業及依附處所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，貫徹系統性掃黑策略，以維護社會秩序、穩定治安。

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